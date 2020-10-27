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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.133,73, en yüksek 1.157,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 499 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:26:53 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,19 puan artarak 1.152,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,49 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.140,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.133,73, en yüksek 1.157,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 1.152,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,25, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,70 yükselişle 1.266,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 29'u geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.908,61 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.908,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kazanımla 499 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1154 lira, satışta 8,1479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0228 lira, satışta 8,0550 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,00'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,3054, dolar/yen paritesi de 104,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 yükselerek 41,38 dolardan işlem görüyor.

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