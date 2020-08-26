  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.085,99, en yüksek 1.104,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 453 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:29:20 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artışla 1.099,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.085,99, en yüksek 1.104,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 1.099,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 1,00 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,74 puan ve yüzde 0,79 yükselişle 1.246,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Şişecam, Petkim, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.940,31 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.940,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3408 lira, satışta 7,3702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3623 lira, satışta 7,3918 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1815, sterlin/dolar paritesi 1,3185, dolar/yen paritesi de 106,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 46,25 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?
Dünya

İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?

İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Rusya ile askeri ilişkileri güçlendirmeyi hedefledik..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı