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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 267'si yükseldi, 89'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2790 liradan, avro 6,0260 liradan satılıyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:13
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artarak 102.650,16 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 848,75 puan değer kazandı. Cuma günü 101.801,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,39 puan ve yüzde 0,02 artışla 101.822,80 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.806,29 puanı, en yüksek 102.783,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 267'si yükseldi, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Türk Telekom oldu.


- Altının onsu 1.300,92 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1408, sterlin/dolar paritesi 1,3158, dolar/yen paritesi 109,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2790 liradan, avro 6,0260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.300,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,63 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:13
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