Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 91.150,80 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 76,69 puan değer kazandı. Dün 91.074,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 242,30 puan ve yüzde 0,27 artışla 91.316,41 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.087,89 puanı, en yüksek 91.758,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 201'i yükseldi, 161'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.247,50 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1389, sterlin/dolar paritesi 1,2652, dolar/yen paritesi 112,39 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3510 liradan, avro 6,0980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.247,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,76 dolardan işlem görüyor.

