0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artarak 90.089,40 puana çıktı- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 153'ü yükseldi, 183'ü değer kaybetti- İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0870 liradan satılıyor

18 Aralık 2018 Salı 13:18
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artarak 90.089,40 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 127,49 puan değer kazandı. Dün 89.961,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalışla 89.695,14 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.567,01 puanı, en yüksek 90.181,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 153'ü yükseldi, 183'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve VakıfBank oldu.


- Altının onsu 1.249,77 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2648, dolar/yen paritesi 112,39 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.249,77 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,78 dolardan işlem görüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:18
  1. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    2. Deklanşörlere fair play için basılacak
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki..
    5. Sarhoş sanılan kişinin kafasından..
    6. 6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde..
    7. Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. FETÖ'nün firari "askeri öğrenci..
    12. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi..
    13. MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi..
    14. Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız..
    15. "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"
    16. İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş..
    17. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    18. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonası'na..
    19. Meteoroloji kayıtlarına girdi: Türkiye..
    20. Doktor ihmalinden ölüm iddiasıyla..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...