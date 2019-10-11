Yurtiçi piyasalar, ‘Barış Pınarı’ harekatını temkinli olarak takip ediyor. Gün içerisinde 102.259,52 puana kadar yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Önceki gün 5,8460 TL’den işlem gören dolar ise 5,8810 TL’den, 6,4220 TL’den işlem gören Euro ise 6,4890 TL’den günü kapattı.

Piyasalar temkinli hareket ediyor

Yurtiçi piyasalar, ‘Barış Pınarı’ harekatını temkinli olarak takip ediyor. Gün içerisinde 102.259,52 puana kadar yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Önceki gün 5,8460 TL’den işlem gören dolar ise 5,8810 TL’den, 6,4220 TL’den işlem gören Euro ise 6,4890 TL’den günü kapattı.