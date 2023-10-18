Piyasalar sektörel yön arayışında

Borsa İstanbul haftanın ikinci gününde pozitif fiyatladı. Endeksler arasında sadece Madencilik Endeksi negatif ayrışırken, diğer tüm sektör Endeksleri pozitif fiyatladı. Sınai Endeksi yüzde 2,77 artarken, Bankacılık Endeksi yüzde 2,27 pozitif kapandı.

Yurt dışına bakıldığında İngiltere’de İşsizlik oranı dahil normalde bugün elde edilecek birçok rakam haftaya ertelenirken, kamu sektörü için yıllık ortalama düzenli ücret artışı Haziran-Ağustos 2023 döneminde yüzde 6,8; özel sektör içinse yüzde 8 şeklinde açıklandı.



Borsada yön tayini: BIST100 cephesine bakılınca, endeksi önceki işlem gününü 8.115,01 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.908,13 olur iken, en yüksek seviye 8.115,01 oldu. Toplam işlem hacmi 107,6 Milyar TL olarak gerçekleşti.

8.149/8.363/8.474 direnç noktaları olarak önem kazanıyor. Ekim Vade Türk lirası/Dolar kontratı önceki işlem gününü %0,14 yükseliş ile 28,3360 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 28.2632 olurken, en yüksek seviye 28,3517 olarak gerçekleşti. Güne yatay negatif başlayan Vade Kontratı gün içinde yatay pozitif fiyatladı.



Ons altın ve dolar cephesi: Ons Altın cephesinde isi durum şöyle: Ekim ayı vade kontratı önceki işlem gününü yüzde 0,20 yükseliş ile 1.929,40 seviyesinde kapadı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.936,80 dolar, en düşük seviye ise 1.922 dolar. Güne yatay negatif başlayan Vade Kontratında gün içi yatay pozitif fiyatlama etkin oldu.

AHL Analize göre; 5 günlük basit ortalama 1.919 dolar ve 100 günlük ortalama olan 1.937 dolar bandında denge bulmaya çalışan Vade Kontratı grafiği üzerinde göstergeler yatay pozitif fiyatlamayı işaret ederken bugün için takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.936 dolar, ilk destek seviyesi ise 1.922 dolar olarak öne çıkıyor.