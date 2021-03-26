Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı protestolar devam ediyor.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını bahane edip yaygara koparmaya çalışan bir grup sözde akademisyen ve öğrenci asıl niyetlerini bir kez daha ortaya koydu.

Rektörlük binası önünde toplanan güruh LGBT'li azgınların renklerini temsil eden şemsiyeler açtı. LGBT şemsiyesi altına sığınarak provokatif sloganlar atan grubun görüntüsü büyük tepkiyle karşılandı.

Eylem LGBT propagandasına döndü

CHP, HDP ve İYİ Parti ile bazı terör gruplarının gazına gelerek kargaşa çıkarmaya çalışan grup eylemi resmen LGBT propagandasına dönüştürdü.

Dertlerinin "rektör ataması" olmadığını açıkça ortaya koyan grubun kimlere hizmet ettiği de bir kez daha gözler önüne serilirken sosyal medyada "Piyasada LGBT şemsiyesi bırakmadılar", "Boğaziçi gençliği bu kafaya emanet" şeklinde yorumlar yapıldı.