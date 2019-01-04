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Pitbull dehşeti: Sokak köpeğini parçaladılar!

Sakarya'da 2 pitbull cinsi köpek, sokak köpeğine saldırdı. Pitbulllar dakikalarca ısırdıkları sokak köpeğini parçalayarak ağır yaraladı.

04 Ocak 2019 Cuma 22:38
Pitbull dehşeti: Sokak köpeğini parçaladılar!

Sakarya'nın Ferizli ilçe merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan pitbull cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbullların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti.

Çevredekilerin müdahalesi sonuçsuz kaldı

Ancak pitbulllar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbulllara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.

Mahalleli şikayetçi oldu

Pitbulllar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbullların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.Pitbull saldırısına uğrayan köpek tedaviye alındı

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:38
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