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Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli tamamlandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:26
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı

Gece saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan yüklü bulunduğu yer dorsesi ile hareket ettirilen 18 ton ağırlığındaki uçak, polis ve Yomra Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarıldı.

Trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı güzergahta yavaş şekilde seyreden yer dorsesi, Yalıncak mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle bir süre bekletildi. Ekiplerin, dorsenin geçeceği alanda yaptığı genişletme çalışmanın ardından yola devam edildi.

Yer dorsesinin karayolunda üst geçitlerin olduğu alanlardan geçişi sırasında ise çarpma ihtimaline karşı sık sık kontroller yapıldığı görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren nakil işleminin son aşamasında ise 35 metre uzunluğundaki uçak, ilçe merkezinde Kent Meydanı Projesi'nin yapılacağı alana getirildi.

"15 TEMMUZ MİLLET KIRAATHANESİ" OLACAK

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, nakil işleminin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır uçakta söküm çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Sağıroğlu, "Programladığımız gibi bugün de nakledilmesi kararlaştırılmıştı. Güzergahta bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi çok kritik seviyedeydi. Teknik arkadaşlarımız çok güzel şekilde geçişi sağladılar. Kazasız bir şekilde de buraya getirildi. İnşallah ilerleyen günlerde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Sağıroğlu, uçağın "15 Temmuz Millet Kıraathanesi"olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Hem ilçeye hem de bölgeye gelen turistlere bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını anlatan Sağıroğlu, "İçerisinde sinema, kütüphane ve kafeteryaya kadar her türlü aktiviteyi düşünüyoruz."dedi.

Belediye Başkanı Sağıroğlu, taşıma şirketi sahiplerinin Trabzonlu olması dolayısıyla bu nakil için belediye tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağını sözlerine ekledi.

DENİZE METRELER KALA DURABİLMİŞTİ

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonuyla Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.

Uçağın gövdesi ve gövde aksamı ise Yomra Belediyesinin müracaatı üzerine, Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla bu belediyeye bedelsiz tahsis edilmişti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:26
  1. Ankara
  2. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu
  3. Trabzon Havalimanı

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