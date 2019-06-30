Pistin tozunu attırdılar

Türkiye Motokros Şampiyonası 2. Ayak Karcher Gönen yarışı 29-30 Haziran tarihlerinde Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Şakir Şenkalaycı Motokros Pisti’nde yapıldı.

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı Türkiye Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayağı 29-30 Haziran tarihlerinde Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde yapıldı. Şakir Şenkalaycı MX Parkuru’nda düzenlenen sezonun ikinci yarışına bir çok ilden sporcular katıldı. Gönen’de yapılan şampiyona, MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve Veteran sınıflarında gerçekleştirildi.

Gönen yarışı, 7 büyük rampadan oluşan ve yüksekliği metreleri bulan atlayışlara imkan tanıyan Şakir Şenkalaycı MX Parkuru’nda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne oldu. 29 Haziran Cumartesi serbest antrenman ve sıralama antrenmalarının ardından, 30 Haziran Pazar günü ise saat 10:30’dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne oldu. Yapılan yarışmaların ardından MX1 kategorisinde birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Galip Alp Baysan, üçüncü ise Batuhan Demiryol oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve siyasi partilerin Gönen İlçe Başkanları takdim etti.

Yarışların organizasyonunu üstlenen ve aynı zamanda yarışmanın galibi olan Ünlü Motokros Sporcusu Şakir Şenkalaycı şampiyona sonrasında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Şenkalaycı, "2012 yılında Gönen’deki parkuru Avrupa Motorsiklet Kulübü olarak inşa etmiştik. Burada yarışları devam ettiriyoruz. 100’ü aşkın sporcu katıldı yarışlara. Bundan sonra Afyon’da 8-9 Eylül’de Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Bizim için de aynı zamanda şampiyona içinde antrenman yapmış oluyoruz. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Her şey yolunda" dedi.