Pişmanmış! Ahmet Davutoğlu zikzakın kralını çizdi

AK Parti'de başbakanlıktan istifa ettikten sonra, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında olumsuz tek bir söz duyamayacaksınız” diyen ve devamında partiye yönelik saldırganlığı adeta ilke edinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bu kez pişmanlık açıklaması geldi.

Ahmet Davutoğlu istifa ettiği dönemde yaptığı konuşmadan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı, 'Aman devlet zarar görmesin', 'Aman AK Parti zarar görmesin.' Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma yarayı, irini dökmek gerekirken belki de şey yaptı..." dedi.