Pisliklerini böyle mi temizleyeceksin? Topluma edepsizlik aşılayan Mehmet Ali’ye bak!
Yıllardır toplumu türlü ahlaksızlıklarla ifsad eden Mehmet Ali Erbil, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Şehit Birol Öztekin Ortaokulu'nun kütüphanesinin açılışına katılarak kendince imaj düzeltme çabalarına girdi.
Ahlaksız programlarıyla tanınan Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Elif Güçkıran, Ergani'deki Şehit Birol Öztekin Ortaokulu'nun kütüphanesinin hazırlanması için destekte bulundu. Kurulan kütüphanenin açılışı için kente gelen sanatçılar, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde de bulundu.
Erbil rahatsızlığından dolayı otelde kalırken, açılışı Güçkıran ve beraberindekiler gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Elif Güçkıran, çocuklara başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.
Kütüphaneye katkılarından dolayı Güçkıran'a plaket veren okul müdürü İhsan Aktar, "Çocuklarımızın eğitimine sağladığı katkıdan dolayı Elif Güçkıran Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.