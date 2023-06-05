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Kadın - Aile Pirinçle 2 ayda 14 kilo nasıl verilir? Bu öneriler kilo aldırmıyor: süper besinin multi faydaları, dikkat çeken detay
Kadın - Aile

Pirinçle 2 ayda 14 kilo nasıl verilir? Bu öneriler kilo aldırmıyor: süper besinin multi faydaları, dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2023-06-05 00:26:00 -
Pirinçle 2 ayda 14 kilo nasıl verilir? Bu öneriler kilo aldırmıyor: süper besinin multi faydaları, dikkat çeken detay

Yaz aylarına girerken arzuladığınız vücuda sahip olmak için çok zorlu diyetler yapmak zorunda kalıyoruz. Aslında hepimiz aynı derde sahibiz. Gün içinde sürekli acıkıyoruz ve diyete sadık kalmamız oldukça zorlaşıyor ve sokakta önünden geçtiğimiz pastaneler ve izlediğimiz yemek programlarının pek de yardımcı olduğu söylenemez.

Yaz aylarına girerken arzuladığınız vücuda sahip olmak için çok zorlu diyetler yapmak zorunda kalıyoruz. Aslında hepimiz aynı derde sahibiz. Gün içinde sürekli acıkıyoruz ve diyete sadık kalmamız oldukça zorlaşıyor ve sokakta önünden geçtiğimiz pastaneler ve izlediğimiz yemek programlarının pek de yardımcı olduğu söylenemez.

Bu içeriğimizde, günde sadece bir pirinç yutarak kendinizi nasıl tok tutacağınızı anlatacağız ve bu yöntem sayesinde siz de gün içinde iştahınızı bastırabilecek ve ekstra kalori almadan sağlıklı bir şekilde kilo verebileceksiniz.
Sabah uyandığınızda yapmanız gereken ilk iş bir adet pirinci su yardımıyla yutmak. Evet doğru duydunuz bir adet pirinç tanesi gün boyunca bizi nasıl tok tutar diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. İnanın ilk başta biz de böyle düşünmüştük ta ki kullanıcı yorumlarını okuyana kadar.
Yöntemimiz şöyle işliyor. İlk gün sabah uyanıp bir adet pirinç tanesini yutuyoruz. Otuz gün boyunca her sabah kalktığımızda bir önceki gün yuttuğumuzdan bir adet fazla pirinç tanesi yutarak devam ediyoruz.
30 günün sonuna ulaştığımızda her gün bir önceki günden bir adet az pirinç tanesini mideye indiriyoruz ve ardından bir bardak ılık su içmeyi ihmal etmiyoruz.
60 günün sonunda arzuladığınız kiloya ulaşmış olacaksınız. Bu diyeti uygularken yemek porsiyonlarınızın kendiliğinden küçülmeye başladığını ve gün içinde açlık hissetmediğinizi fark edeceksiniz. 2 ay sonunda 8 – 14 kilo arası kilo vermeyi başaranlar olduğunu da belirtmek zorundayız. Deneyin ve sonuçları kendi gözlerinizle görün.

 

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