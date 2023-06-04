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Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

2023-06-04 16:41:12
Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

Sigara tüketimi organlarımızı olumsuz yönde etkiliyor ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Nikotin bağımlılığı yeni ürünlerle artıyor aman dikkat! Sigarayı bıraktıktan sonra bazı besinler ile vücudunuzdan nikotini temizleyebilirsiniz. Akciğerleri korumak için beslenmeye dikkat etmek büyük önem taşıyor. Özellikle bazı besinler ve bu gıdaların karışımları adeta şifa oluyor. İşte o besinler…

#1
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

KİVİ Kivi özelikle içinde bol miktarda vitamin barındıran kıymetli bir meyvedir. Bol bol kivi tükettikten sonra göreceksiniz ki vücudunuzda biriken nikotinler zamanla azalacaktır. Carcinogenesis’te yapılan bir araştırmaya göre, kivinin yalnızca DNA’da oluşabilecek oksidatif zararı sınırlamakla kalmayıp, aynı zamanda hücresel onarımı harekete geçirdiği gözlenmiştir.

#2
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

BAL KABAĞI Bal kabağı sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli bir rol oynar.

#3
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

ISIRGAN Isırganda müthiş yoğunlukta bir demir içeriğinden bahsedebiliriz. Vücudun dezenfekte edilmesi adına ısırgan etkili bir rol oynar. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

#4
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

PANCAR Muhteşem bir demir ve folat kaynağı olan pancar, önemli nikotin düşmanı besinlerinden biridir.

#5
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

HAVUÇ Havuç vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında büyük pay sahibi. Nikotin bilindiği üzere cilde ciddi zararlar getirir. Havuç suyunun bilhassa cildi yenileme noktasında somut faydaları olacaktır.

#6
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

SU Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Temel yaşamsal besinimiz olan su tüketimini, nikotinin atılma sürecinde daha fazla tüketmelisiniz.

#7
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

ZENCEFİL Az miktar zencefili yemeklerinize katarsanız hem yemeklerinize özel bir lezzet katarsanız hem de vücudunuzdan toksinlerin temizlenmesine yardım olursunuz.

#8
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

ISPANAK Özellikle ıspanağı çiğ olarak tüketmeniz son derece önemlidir. Çünkü ıspanak pişirildiği andan sonra vitaminlerini kaybeder. Vitaminlerle beraber folik asidin kaybedilmemesi şarttır.

#9
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

KARA LAHANA Karalahana C vitamininden zengin olup, A, B, E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir minerallerini de bol miktarda içerir. Antioksidan etkisi ile vücuttaki zararlı radikalleri ve nikotini dışarı atar.

#10
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

BROKOLİ Mucizevi besinlerden biri olan brokoli özellikle toksinleri ya da metalleri kısa süre içinde yok eder. B5 vitamini açısından zengin bir besin olan brokoliye sigarayı bıraktıktan sonra sıklıkla yer vermelisiniz.

#11
Foto - Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

BİBER İçinde yer alan vitaminler sayesinde tütünün olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz.

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