Vücudunuzdan nikotini temizleyen 11 besin: Yaptığı görevlere şok olacaksınız, kimse beklemiyordu!

Sigara tüketimi organlarımızı olumsuz yönde etkiliyor ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Nikotin bağımlılığı yeni ürünlerle artıyor aman dikkat! Sigarayı bıraktıktan sonra bazı besinler ile vücudunuzdan nikotini temizleyebilirsiniz. Akciğerleri korumak için beslenmeye dikkat etmek büyük önem taşıyor. Özellikle bazı besinler ve bu gıdaların karışımları adeta şifa oluyor. İşte o besinler…