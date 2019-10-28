Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pilav yapmanın püf noktası

Pilav sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. Pirinç pilavını lezzetli yapan kişinin tüm yemeklerinin lezzetli olduğu düşünülür. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır?

Herkes dillere destan bir pilav tarifine sahip olmak ister. Sizde sevdiklerinize parmaklarını yedirecek bir pilav tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, lezzetli pilav yapmanın püf noktaları…

Pirinç pilavı nasıl yapılır?

Leziz pilav yapmanın ilk sırrı elbette kaliteli pirinçtir. Bunun için yerli üretim pirinç tercih etmelisiniz.

Birçok hanım pilav yapmadan önce pirinci saatlerce suda bekletir. Ancak bu şart olan bir adım değildir. Dilerseniz önceden ıslatabileceğiniz gibi pirinci tencereye eklemeden hemen önce de yıkayabilirsiniz. Önemli olan pirinci çok iyi yıkamak ve nişastayı tamamen akıtmaktır.

Tane tane bir pilav için doğru ölçüyü kullanmalısınız. 1 su bardağı pirinç 1,5 su bardağı su ile pişirilmeli. Şayet pirinç suda bekletildiyse bu ölçü 1’e 1 olmalı.

En güzel pilavın tereyağlı olduğu söylenir. Bu konuda ‘en doğru’ yağ seçimini damak tadınız belirleyecektir. Riviera yağ ile pilav pişiren ve enfes bir lezzet ortaya çıkaranların sayısı da bir hayli çok.

Pirinçleri kavurmak çok önemli. Kavrulma işlemi ne kadar uzarsa pilavın lezzeti de o kadar güzel olur.

Pirinçleri kavururken tencereye 1-2 damla limon suyu damlatırsanız, pilav daha beyaz olur.

Tane tane bir pilav için ocağın en kısık ayarda olması şart. Lezzetli bir pilav ağır ateşte pişer.

Pilav, pişene kadar tencerenin kapağının açılmaması gerekiyor. Çünkü pilavın lapa olmaması için tenceredeki buhara ihtiyacı var.

Leziz pilavın son sırrı ise demlenmesidir. Pilav piştikten sonra 15-20 dakika demlenmesi için beklemelisiniz. Bu sırada tencerenin kapağının altına kağıt havlu yerleştirmelisiniz.