Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi
Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da Ahmet Çıvgın’dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi.21 Şubat 2019 Perşembe 22:14
Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da Ahmet Çıvgın’dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi.
Pınar Karşıyaka’da Dirk Bauermann dönemi başladı. Genel Menajer Selim Çınar, Alman çalıştırıcıyla anlaştıklarını belirtti. Bauermann ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Çınar, tecrübeli başantrenörün yarın İzmir’e geleceğini sözlerine ekledi. Bauermann son olarak Çin ekibi Sichuan Blue Whales’i çalıştırmıştı.
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