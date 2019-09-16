Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde çalıştı



İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışmalara başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Pınar Karşıyaka ile ilk antrenmanına çıktı. Yeşil-kırmızılı sporcular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki idmanda set hücumu ve şut çalıştı. Milli takımdan dönen Metecan Birsen ve Semih Erden de takımdaki yerlerini aldı. Fransa ile Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Amath M'Baye ile sakatlığı bulunan Tony Crocker ise antrenmana katılmadı.

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