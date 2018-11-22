Pınar Karşıyaka lige döndü





İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası ilk tur maçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Eksiklerimizi toparlayıp, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçına tam kadro çıkıp müsabakayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Çıvgın, yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Kupası'nda salı günü oynanan Donar-Spirou Basket maçıyla gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, grubu dünkü İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle tamamladıklarını söyledi.

Özellikle müsabakanın ikinci yarısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncularımız var. Her şeye rağmen bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirmek istedik. Genç oyuncularımız iyi katkı verdi, bizim için en mutlu tarafı bu oldu. Önümüzde iki günümüz var. Eksiklerimizi toparlayıp, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçına tam kadro çıkıp müsabakayı kazanmak istiyoruz."

Çıvgın, sakatlıkları bulunan Erdi Gülaslan, Egemen Güven ve Görkem Doğan'ın Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçında oynamalarının zor olduğunu, Deividas Gailius'un durumunu değerlendireceklerini, kasığından sakatlığı bulunan Tayfun Erülkü'nün de özveriyle elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol arasındaki karşılaşma, 24 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.