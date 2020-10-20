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Aktüel Pınar Gültekin'in aile avukatı sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılma talebinin reddini istedi
Aktüel

Pınar Gültekin'in aile avukatı sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılma talebinin reddini istedi

Avukat Rezan Epözdemir'in mahkemeye verdiği dilekçeden: - "Sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini vekaleten talep ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:52:58 -
Pınar Gültekin'in aile avukatı sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılma talebinin reddini istedi

MUĞLA (AA) - Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına verdiği dilekçede, sanık avukatlarının 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Müdafilerin söz konusu talebi sanık Cemal Metin Avcı için özel bir uygulama intiba uyandırmaktadır. Adeta ona bir ayrıcalık tanınması talep edilmektedir. Böyle bir uygulama yapılması hukuka ve hakkaniyete aykırı olacaktır."

Sanığın Afyonkarahisar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu olduğuna değinen Epözdemir, sanığın sorgusunun SEGBİS aracılığıyla yapılmasının, mahkeme heyetini sanığın jest ve mimiklerini gözlemleme, çapraz sorgu sırasında meydana gelen psikolojik değişimleri görebilme ve bunları değerlendirebilme imkanından yoksun bırakacağını savundu.

Epözdemir, bunun ceza muhakemesinin temel ilke ve amaçlarıyla bağdaşmayacağını, sanığın duruşmada hazır edilmesi gerektiğini bildirdi.

Benzer davalarda hiçbir sanığa böyle bir ayrıcalığın tanınmadığına işaret eden Epözdemir, "Hiçbir sanığa tanınmayan ve tanınması da gerekmeyen böyle bir ayrıcalığın sanık Cemal Metin Avcı'ya tanınması için de hiçbir hukuki gerekçe yoktur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini vekaleten talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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