'Pilot yok, uçak yok' peki utanma var mı? Kılıçdaroğlu sosyal medyada dalga konusu oldu

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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken felaketten siyasi rant elde etmeye çalışarak Türk Hava Kurumu (THK) ile ilgili manipülasyon yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kendini yalanladığı videosu sosyal medyada dalga konusu oldu.

Türkiye 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve hemen ardından Fethiye, Marmaris, Köyceğiz, Isparta, Osmaniye başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

38 ilde 180 yangın kontrol altına alındı

Karadan, havadan ve denizden müdahalenin olduğu yangınlarda 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz ve 5 bin 250 personel görev yapıyor. Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerinin, yoğun mücadelesi sonucunda 9 günde, 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadeleyi sürdüren hükümet bir yandan evi, tarım arazikeri, seraları küle dönen vatandaşların yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ana muhalefet partisinin yalanlarıyla uğraşıyor.

CHP'nin THK uçaklarıyla ilgili algı operasyonu

Kemalistlerin elinde iflasa sürüklenen ve yangın söndürme uçakları adeta çürümeye terk edilen THK'nın elinde bulundurduğu 'bakımsız uçaklar'la ilgili algı operasyonu yapan CHP, ‘Yangın söndürme uçağı yok. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçakları depolarda çürüyor' iddiasını gündeme getirdi.

CHP'li vekiller şov yaptı

THK provokasyonunu bir ileri boyuta taşıyan CHP'li vekiller, Türk Hava Kurumu Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü önüne giderek, 'THK uçaklarını bulduk’ şeklinde şov yaptı.

CHP Lideri kendini yalanladı

Uçakları perte çıkaran THK'nın, onurunu kurtarmak uğruna kullanılmaz durumdaki uçaklar için "Dünyadan haberi yok. Türk Hava Kurumu'ndan zaten hiç haberi yok. Ne demek envanterinde yok. Var efendim, ben görüştüm. Ama şu anda uçak kalksın, müdahale etsin dediğiniz zaman pilot yok. Denizden suyu alacak buraya dökecek. Şu anda hala var, bekliyor." diyen CHP Lideri, dün THK'ya yaptığı ziyaret sonrası kendi açıklamalarını yalanladı.

Kılıçdaroğlu: Çalışabilir durumda uçak yok

Dün İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte THK'ya ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusuna, "Hayır, şu anda yok" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var. Bu yolsuzluklar şu anda yargıda. Şu andaki yönetim Türk Hava Kurumu'nu toparlamaya çalışıyor.

Erdoğan: Uçaklar pert olmuş halde

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, "Bunlar Türk Hava Kurumu'na talip olmuşlar. Peki buradaki uçakların şu anki durumu nedir? Uçaklar pert olmuş halde. Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. Bir de çok amaçlı uçaklardan almamız söz konusu. Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.