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Aktüel Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? Bu pratik yöntemle birkaç saniyede öğrenebilirsiniz
Aktüel

Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? Bu pratik yöntemle birkaç saniyede öğrenebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-09-08 10:56:00 -
Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? Bu pratik yöntemle birkaç saniyede öğrenebilirsiniz

Bir pilin boş mu dolu mu olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Ancak pilin boş mu dolu mu olduğunu anlamak için illa bir ölçüm cihazına da gerek yok. Pilin dolu mu boş mu olduğunu birkaç saniye içinde öğrenmek için pratik bir yöntem var.

Bir pilin boş mu dolu olduğu nasıl anlaşılır? Chip.de'nin bu konuda bir önerisi var. Bu pratik yöntem için için ihtiyacınız olan tek şey tam dolu bir pil. Bunu ve test edilecek pili alın ve yaklaşık 15 ila 20 santimetre yükseklikten masa gibi sert bir yüzeye dikey olarak bırakın.

Tamamen boş bir pil çarpmadan sonra tekrar yukarı fırlar. Hâlâ dolu olan pil ise neredeyse hiç zıplamıyor ve hemen düşüyor. Alkalin piller bir jel kütlesi içerir. Pil bittiğinde, katı hale gelir. Sağlam iç kısım, bitmiş bir pilin yerden sekerek havaya geri sıçramasını sağlar. Piller hala doluyken, jel kütlesi hala yumuşaktır ve darbeyi hafifletir. Bu nedenle dolu piller zıplamadan doğrudan düşer.

BİR ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR

TÜBİTAK Bilim Genç'te 2015 yılında yayımlanan bir makaleye göre aslında bu durum Princeton Üniversitesi’nden bilim insanlarının bir araştırmasına dayanıyor. Bilim insanları pillerin zıplama derecelerinin doluluk oranlarıyla ilişkili olduğunu belirledi.

Journal of Materials Chemistry A dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, belirli bir yükseklikten bırakılan pillerin zemine çarptıktan sonra ulaştıkları yükseklikler doluluk oranları azaldıkça artıyor.

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