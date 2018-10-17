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Pilavı tane tane yapmak için...

Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları sizler için derledik...

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
Pilavı tane tane yapmak için...

● Pişireceğiniz pilavın tane tane ve beyaz olması için tencereye incecik bir dilim limon koyun.

● Balığın çıtır çıtır kızarması için, önce biraz sütün içine batırın. Sonra unlayın tavaya atın. Hele mısır unuyla daha bir güzel olacaktır.

● Evde yapılan marmelatların içine birkaç tane çekirdeksiz kuru üzüm atılırsa, daha canlı bir renk kazanır

● Pancarı haşlarken içine saplarını da koyarsanız, rengi daha kırmızı olur. Hatta bir kaşık da sirke dökün de rengi görün.

● Puding ununu az koyduğunuz için yumuşak olduysa en iyisi yeniden un katmak yerine bir kaşıkla krema haline gelene kadar iyice hazırlamaktır.

● Evde yapacağınız pizzanızın daha yumuşak olması için hamura sade unun yanı sıra, patates nişastası da katmayı deneyin.

● Reçel yaparken kaynarken karıştırmak gerekirse, muhakkak tahta kaşıklarla karıştırın.

● Değişik tatlar denemekten hoşlanıyorsanız, evinizde hazırladığınız turşuya kereviz yaprağı, sarımsak, öğütülmemiş hardal tohumu, nane yaprağı, karanfil, dereotu, defneyaprağı, nohut, soğan ve şeker katabilirsiniz. Böylece koku ve lezzet kazandırmış olursunuz.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
  1. pilav
  2. reçel
  3. püf bokta
  4. pancar

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