Pilavı tane tane yapmak için...
Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları sizler için derledik...17 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
● Pişireceğiniz pilavın tane tane ve beyaz olması için tencereye incecik bir dilim limon koyun.
● Balığın çıtır çıtır kızarması için, önce biraz sütün içine batırın. Sonra unlayın tavaya atın. Hele mısır unuyla daha bir güzel olacaktır.
● Evde yapılan marmelatların içine birkaç tane çekirdeksiz kuru üzüm atılırsa, daha canlı bir renk kazanır
● Pancarı haşlarken içine saplarını da koyarsanız, rengi daha kırmızı olur. Hatta bir kaşık da sirke dökün de rengi görün.
● Puding ununu az koyduğunuz için yumuşak olduysa en iyisi yeniden un katmak yerine bir kaşıkla krema haline gelene kadar iyice hazırlamaktır.
● Evde yapacağınız pizzanızın daha yumuşak olması için hamura sade unun yanı sıra, patates nişastası da katmayı deneyin.
● Reçel yaparken kaynarken karıştırmak gerekirse, muhakkak tahta kaşıklarla karıştırın.
● Değişik tatlar denemekten hoşlanıyorsanız, evinizde hazırladığınız turşuya kereviz yaprağı, sarımsak, öğütülmemiş hardal tohumu, nane yaprağı, karanfil, dereotu, defneyaprağı, nohut, soğan ve şeker katabilirsiniz. Böylece koku ve lezzet kazandırmış olursunuz.
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