Pilavı tane tane yapmak için...

● Pişireceğiniz pilavın tane tane ve beyaz olması için tencereye incecik bir dilim limon koyun.

● Balığın çıtır çıtır kızarması için, önce biraz sütün içine batırın. Sonra unlayın tavaya atın. Hele mısır unuyla daha bir güzel olacaktır.

● Evde yapılan marmelatların içine birkaç tane çekirdeksiz kuru üzüm atılırsa, daha canlı bir renk kazanır

● Pancarı haşlarken içine saplarını da koyarsanız, rengi daha kırmızı olur. Hatta bir kaşık da sirke dökün de rengi görün.

● Puding ununu az koyduğunuz için yumuşak olduysa en iyisi yeniden un katmak yerine bir kaşıkla krema haline gelene kadar iyice hazırlamaktır.

● Evde yapacağınız pizzanızın daha yumuşak olması için hamura sade unun yanı sıra, patates nişastası da katmayı deneyin.

● Reçel yaparken kaynarken karıştırmak gerekirse, muhakkak tahta kaşıklarla karıştırın.

● Değişik tatlar denemekten hoşlanıyorsanız, evinizde hazırladığınız turşuya kereviz yaprağı, sarımsak, öğütülmemiş hardal tohumu, nane yaprağı, karanfil, dereotu, defneyaprağı, nohut, soğan ve şeker katabilirsiniz. Böylece koku ve lezzet kazandırmış olursunuz.