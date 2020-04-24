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Aktüel

Pide satışı nasıl olacak? İşte cevabı

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ramazan ayı boyunca iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

2020-04-24 14:57:00 -
Pide satışı nasıl olacak? İşte cevabı

Fırınlarda ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı.

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

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