Phone 11 fiyat ne kadar iPhone fiyatları ne kadar?
Son dakika haberlerine göre, teknoloji devi Apple, iPhone Türkiye fiyatlarını açıkladı. İşte iPhone 11 Türkiye satış fiyatı.09 Ekim 2019 Çarşamba 15:10
Son dakika haberlerine göre, teknoloji devi Apple, iPhone Türkiye fiyatlarını açıkladı. İşte iPhone 11 Türkiye satış fiyatı.
iPhone'un Türkiye'de resmi satış fiyatları belli oldu. iPhone 11, 7.299 TL'den, iPhone 11 Pro 10 bin 999 TL'den, iPhone 11 Pro Max ise 11 bin 999 TL'den satılacak. Satışlar 18 Ekim'de başlıyor.
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