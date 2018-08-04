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Phillip Cocu'nun hayran kaldığı F.Bahçeli futbolcu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, kısa sürede tecrübeli isim Volkan Demirel'e hayran kaldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:55
Phillip Cocu'nun hayran kaldığı F.Bahçeli futbolcu

Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşmeyle kariyerine devam eden Volkan Demirel, sarı-lacivertli teknik heyetin yine gözdesi olmayı başardı.

37 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu yaşına rağmen antrenman performansıyla Cocu ve kurmaylarının takdirini kazanmayı başardı.

Volkan'ın antrenmanlardaki mükemmel çalışmasının yanı sıra takım içindeki ağırlığı da Hollandalı teknik ekibi hayran bıraktı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:55
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