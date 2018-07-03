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Phillip Cocu'nun çok istediği 2 transfer

Sportif Direktör Comolli ile görüşen Cocu, iki yıldızın transferi için 10-18 Temmuz'daki İsviçre kampını işaret etti. Hollandalı hocanın, "Bas Dost ve Wilshere'ı mutlaka takımda görmek istiyorum. Bize sınıf atlatırlar" dediği öğrenildi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:11
Phillip Cocu'nun çok istediği 2 transfer

FB TV'ye verdiği röportajda birkaç hafta içinde transfer konusunda açıklamalar yapılacağının müjdesini veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yoğun bir tempoda çalışıyor. Bir yandan takımına günde çift idman yaptırıp oyun felsefesini aşılayan Hollandalı hoca, diğer taraftan da transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Sportif Direktör Damien Comolli'den sürekli bilgi alan Cocu, özellikle Bas Dost ve Jack Wilshere'ın durumunu soruyor.

Pivot özellikli bir forvet takviyesini şart koşan Cocu, vatandaşı Bas Dost'un ismini en üst sıraya yazmıştı. Sporting Lizbon'dan bonservisini bedelsiz almaya hazırlanan yıldız golcünün Avrupa'dan da pek çok talibi var. Sarı-Lacivertli Yönetim, rakamları aşağı çekmeye çalışıyor. Wilshere ise geçtiğimiz hafta sessiz sedasız İstanbul'a getirilmişti. 10 sezonluk Arsenal kariyerini noktalayan 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla da artık maddi detaylar konuşuluyor.

"İSTANBUL'A OLMASA BİLE..."

Cocu iki yıldızı da sabırsızlıkla beklerken, Comolli ile yaptığı konuşmada, "Bas Dost ve Wilshere'ı İstanbul'da olmasa bile İsviçre'deki kampta mutlaka takımda görmek istiyorum. Bize sınıf atlatacak oyuncular" dediği öğrenildi. Taraftarlar da bu transferlerin bitmesi için geri sayımda.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:11
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