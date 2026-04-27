12 bin yıllık sır çözüldü! Karahantepe’de yeni keşif

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa’daki Karahantepe kazılarında 12 bin yıl önce yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarına dair çarpıcı bulgular elde edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, “Ceylan tüketimi yoğun, baklagiller ise önemli bir yer tutuyor” dedi.

Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında, insanlık tarihine ışık tutan yeni veriler gün yüzüne çıktı. Taş Tepeler Projesi kapsamında sürdürülen araştırmalarda, bölgede 12 bin yıl önce yaşayan toplulukların beslenme düzenine dair önemli bulgular elde edildi.

Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'de 12 bin yıl önce yaşayanlarda yoğun şekilde ceylan tüketiminin izlerine rastladıklarını, baklagillerin beslenmelerinde önemli yer tuttuğunu gördüklerini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji girişimlerinden Taş Tepeler Projesi çerçevesinde Şanlıurfa'da 7 yıldır yürütülen çalışmalarda Karahantepe, şehrin en önemli kazı alanlarından birini oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen, neolitik döneme ait "T" biçimli 250'nin üzerinde dikili taşın bulunduğu alanda insan figürlü üç boyutlu heykellerden hayvan betimlemelerine kadar çok sayıda eser keşfedildi. Şehir merkezine 46 kilometre uzaklıktaki Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndaki ören yeri, hem bilimsel araştırmalara hem de ziyaretçi ilgisine paralel olarak hızla geliştiriliyor.

Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, mayıs sonuna doğru yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Karahantepe'de yeniden kazılara başlayacaklarını söyledi. Bu süre zarfında geçen yıl elde edilen verileri biraz bilgiye dönüştürmek konusunda laboratuvar arşiv çalışmasını sürdürdüklerini belirten Karul, beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni verilerle karşılaştıklarını, Göbeklitepe ve Karahantepe'yi karşılaştırma fırsatı bulduklarını anlattı. Karul, "Her iki yerleşmede de ağırlıkla ceylan tüketiminin izlerine rastladık ama Göbeklitepe'de en azından ova seviyesinden dağların yüksek noktasına kadar büyük bir çeşitlilikte farklı ekolojik noktalarda yaşayabilecek hayvanların da tüketildiğini ve bunların oranlarını açığa çıkarabildik. Bitki kalıntıları açısından da algımız, tahılların tüketimi yönündeydi. Burada yaşayan insanlar için o dönemde baklagillerin beslenmelerinde önemli bir yer tutmuş olduğunu gördük. Gelecek sezon bu verileri biraz daha artıracağız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası düzeyde tanıtılması noktasında girişimlerinin olduğunu belirten Karul, Berlin'de "Toplumun Keşfi" konulu serginin, yabancı uzmanların ilgisini çektiğini söyledi. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi ayağına Karahantepe'nin de dahil edildiğine dikkati çeken Karul, "Bu, gösteriyor ki arkeoloji, aslında geçmişteki insanın yaşamındaki bütün çeşitliliğin bugüne yansımalarının olabileceğini gösteriyor. Herkesin geçmişte bağ kurabileceği bir alan haline geldi Taş Tepeler ve özellikle Karahantepe." dedi.

"O dönemde katedilen yol, çağdaşlarıyla karşılaştırıldığı zaman çok ileride" Karul, "Tarihin Sıfır Noktası" diye ifade edilen Göbeklitepe'den sonra Karahantepe için de bir adlandırma yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Necmi Karul, şunları kaydetti: "Göbeklitepe, yerleşik hayatın başlangıcıyla tarihlenen yerleşmelerden bir tanesi. Zaten daha öncesinde bir yerleşme beklemek doğru olmaz çünkü buzul çağı. İnsanların aynı noktada yıl boyu yaşayabilmeleri için etraflarında yeterli kaynağa sahip olmaları gerekir. Bu da 12 bin yıl önce başlıyor ve Karahantepe de aşağı yukarı bu tarihlerde yerleşilmeye başlanan bir yer. Burada 'eskiliğin' çok anlamlı olmadığını vurgulamak istiyorum. Çünkü 100 yıl daha eski bir yerleşmenin olması, Göbeklitepe ve Karahantepe'nin insanlık tarihi açısından oynadığı rolü değiştirmez. Dünyada bilinen yerleşik hayatın başlangıcıyla tarihlenen en anıtsal yerleşim yerleri buralar. Bizi 12 bin yıl öncesi insana, sembolleriyle en çok yaklaştıran yerler. O dönemde katedilen yol, dünyanın çağdaş yerleşmeleriyle karşılaştırıldığı zaman çok ileride ve sanatta, teknolojide, mühendislikle 12 bin yıl önce bu bölgede yaşayan insanların başarısını görüyoruz. Bu başarının o dönemde sınırlı kalmadığını, daha sonraki zamanlara da aktarıldığını gösteren Anadolu'da çok sayıda yerleşme var. Anadolu, Göbeklitepe ve Karahantepe nasıl Neolitik Çağ içerisinde çağdaşlarıyla farklılaşıyorsa bu süreklilikte Anadolu'yu dünyanın diğer coğrafyalarından da farklılaştırıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman gerçek, kadim, geçmiş daha iyi algılanabilir ve günümüzdeki bu kültürel çeşitliliğin nedeni daha iyi anlaşılabilir ve keyfi çıkarılabilir."

KARAHANTEPE’NİN EKOLOJİSİ ARAŞTIRILIYOR Prof. Dr. Karul, Karahantepe'de o dönemde insanların ne tükettikleri kadar yerleşmeden yerleşmeye farklılıkların da analizini yapabilecek verilere ulaştıklarının altını çizdi. Geçen hafta başlattıkları "Taş Tepeler Ekoloji Projesi"ne de değinen Karul, 15 gündür sahada çalışan ekiplerin olduğunu ve günün ekolojisini de bu proje kapsamında araştırdıklarını söyledi.

Karul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Canlı ortam neyi barındırıyorsa onu anlamaya ve belgelemeye çalışıyoruz ve jeolojik araştırmalarımız da bunun bir parçası. Dolayısıyla Taş Tepeler'i sadece kazıların yapıldığı bir proje olarak düşünmemek lazım, çok daha kapsayıcı. Bu çalışma geçmişten günümüze çevre, arkeolojik alanlar, onların kazıları, bölgesel envanter, bölgede korunmuş geleneksel yaşamın belgelenmesi ve aynı zamanda da bu verinin, bilginin toplumla buluşturulması esnasında kültürel miras yönetimi ayaklarından oluşuyor. Bu da çok sayıda insanın, uzmanın bir araya gelmesi, eş zamanlı çalışması anlamına geliyor çünkü bu alanlar hızlı bir şekilde ilgi gördü. Bu ilgi de bizim hem alanların kendisini korumamızı hem de erişilebilir hale getirmemizi de gerektiriyor."

“BANA SORARSANIZ KARAHANTEPE’Yİ KAZMA ÇALIŞMALARI HİÇ BİTMESİN” Karul, Karahantepe'nin üstüne koruma çatısının yapılacağını ancak böyle bir alanı kapatmanın çıkarılanları korumanın ötesinde bir takım ilkeleri de barındırdığını ve sonuç aşamasına geldiklerini söyledi.

Karahantepe'nin 12 hektar büyüklüğünde olduğunun altını çizen Karul, "6 bin metrekarede kazı yapıyoruz ama o kazı yaptığımız yerde bile daha alt katmanlar var. Dolayısıyla burada bir süre öngörmek çok mümkün değil. Bu projelerin ne zaman biteceğini toprak altı belirler. Bu yerlerden her yıl çok etkileyici buluntular, yeni bilgiler, veriler geliyor. Yapılabilecek tüm kapasiteyle çalışıyoruz. Bana sorarsanız Karahantepe'yi kazma çalışmaları hiç bitmesin." dedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın zaferi ile son buldu...
New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi

Türk-Amerikan toplumu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Times M..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Gündem

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorum..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!
Gündem

"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!

ABD’nin kalbi Washington D.C., Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkan Donald Trump ve yöne..
