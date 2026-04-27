Mobil KEP uygulaması yenilendi! Cep telefonundan kep gönderimi dönemi başladı
Yenilenen Mobil Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasıyla birlikte Türkiye'de ilk kez cep telefonları üzerinden KEP gönderimi mümkün hale geldi. TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Ağırgöl, "Bireysel kullanıcılar için hız ve kolaylık, kurumsal kullanıcılar için ise verimlilik, entegrasyon ve hukuki güvenlik kritik öneme sahip. TÜRKKEP AR-GE Merkezinde geliştirdiğimiz ve güncelleme çalışmalarını tamamladığımız Mobil KEP uygulamasıyla tüm bu ihtiyaçlara yanıt verebilen bir yapı oluşturduk" dedi.