Phillip Cocu'nun ayrılık tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili resmî kararın Medipol Başakşehir maçı sonrası verilmesi bekleniyor.



Yönetimin artık Hollandalı teknik adamdan umudu kalmadı. Ancak takım perşembe Spartak Trnava, pazar günü ise Medipol Başakşehir maçlarına çıkacak. Bu maçların bitimiyle de milli takım arası gelecek. Yönetimin daha soğukkanlı karar verebilmek ve yeni teknik adamı belirleyebilmek adına bu süreci beklediği öğrenildi.



Hollandalı çalıştırıcı ise görevine devam etmek istiyor. İstifa seçeneğini düşünmeyen Cocu'nun yollanması durumunda sarı-lacivertliler bu sezonki maaşını teknik adama ödemek durumunda.