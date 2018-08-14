Phillip Cocu onayladı! İki futbolcu Fenerbahçe'den gönderiliyor

Forvet transferinde Islam Slimani’yi kiralayan, bir de stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda 2 ismi gözden çıkardı.

Cocu, Nabil Dirar ve Carlos Kamani'yi kadroda düşünmediğini yönetime sunarken iki oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.