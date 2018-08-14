Phillip Cocu onayladı! İki futbolcu Fenerbahçe'den gönderiliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'nin takımdan gönderilmesini istedi.14 Ağustos 2018 Salı 12:43
Forvet transferinde Islam Slimani’yi kiralayan, bir de stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda 2 ismi gözden çıkardı.
Cocu, Nabil Dirar ve Carlos Kamani'yi kadroda düşünmediğini yönetime sunarken iki oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
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