THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Phillip Cocu istifa mı etti? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

Süper Lig’de 7 hafta geride kaldı. Aziz Yıldırım’ın yerine gelen Ali Koç yönetimi, yeni sezona umutlu başlamak istedi. Ancak Phillip Cocu hocalığındaki Fenerbahçe, yeni sezonda bir türlü umduğunu bulamadı. 7 puanla 14. Sırada yer alan 4 büyük takımdan biri olan Fenerbahçe, teknik direktörü Philip Coco ile yollarını ayırmanın peşine düştü. Çaykur Rize maçından sonra Fenerbahçe yönetimi Cocu ile bir toplantı yaptı. Peki bu toplantıdan ne kadar çıktı? Cocu istifa mı edecek? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

02 Ekim 2018 Salı 10:20
Phillip Cocu istifa mı etti? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

Süper Lig’de 7 hafta geride kaldı. Aziz Yıldırım’ın yerine gelen Ali Koç yönetimi, yeni sezona umutlu başlamak istedi. Ancak Phillip Cocu hocalığındaki Fenerbahçe, yeni sezonda bir türlü umduğunu bulamadı. 7 puanla 14. Sırada yer alan 4 büyük takımdan biri olan Fenerbahçe, teknik direktörü Philip Coco ile yollarını ayırmanın peşine düştü. Çaykur Rize maçından sonra Fenerbahçe yönetimi Cocu ile bir toplantı yaptı. Peki bu toplantıdan ne kadar çıktı? Cocu istifa mı edecek? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Phillip Cocu'nun yönetimin bu yöndeki talebini kabul etmedi. Bugün itibariyle Fenerbahçe yönetiminin toplantı kararı aldığı ve kötü gidişat ile ilgili Phillip Cocu'nun toplantıya detaylı bir rapor sunması istendi. Ardından gerçekleşecek olan toplantıda Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Cocu ile kesin olarak yollarını ayıracağı ancak Hollandalı hocanın milli araya kadar takımın başında kalacağı öğrenildi. Cocu’nun, perşembe günkü Spartak Trnava ile pazar günkü Başakşehir maçına çıkacağı belirtilirken, daha sonra Comolli’nin milli arada yurt dışına çıkıp yeni hoca arayışlarına başlayacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:20
  1. Rize
  2. Phillip Cocu fenerbahçe
  3. Phillip Cocu istifa mı etti
  4. fenerbahçe son dakika Phillip Cocu kararı
  5. son dakika fenerbahçe haberleri
  6. spor haberleri
  7. spor gündem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arka arkaya geçtiler! Yakın takibe alındılar...
    1. Arka arkaya geçtiler! Yakın takibe..
    2. Almanya göç yasasında anlaşıyor
    3. Amerika: Menbiç'te Türkiye ile ortak..
    4. Bahçeli'den kritik açıklamalar
    5. Ege ihracatında 79 senelik ihracat..
    6. Çarpıcı seçim iddiası! 'Fikret Orman..
    7. Krizi fırsata çevirmek... Aykut..
    8. FETÖ'cü isimden Gül'le ilgili gündemi..
    9. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    10. Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete..
    11. Türkiye kartını devreye sokuyor! Çin..
    12. İran'da doğalgaz boru hattında büyük..
    13. San FrancIsco’da Modanisa rüzgarı
    14. Etiketlerde yeni dönem
    15. Ankara'da asayiş uygulaması! Bin 466..
    16. Timuray, Avrupa Bölgesi CEO’su oldu
    17. Antalya'da astım hastalığına şifa..
    18. Metin Feyzioğlu: Af teklifi PKK'ya..
    19. Otoyolda ayı paniği!
    20. Akşener ilk grup toplantısında konuştu!
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık