Phillip Cocu istifa mı etti? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

Süper Lig’de 7 hafta geride kaldı. Aziz Yıldırım’ın yerine gelen Ali Koç yönetimi, yeni sezona umutlu başlamak istedi. Ancak Phillip Cocu hocalığındaki Fenerbahçe, yeni sezonda bir türlü umduğunu bulamadı. 7 puanla 14. Sırada yer alan 4 büyük takımdan biri olan Fenerbahçe, teknik direktörü Philip Coco ile yollarını ayırmanın peşine düştü. Çaykur Rize maçından sonra Fenerbahçe yönetimi Cocu ile bir toplantı yaptı. Peki bu toplantıdan ne kadar çıktı? Cocu istifa mı edecek? Fenerbahçe’nin Cocu kararı ne oldu?

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Phillip Cocu'nun yönetimin bu yöndeki talebini kabul etmedi. Bugün itibariyle Fenerbahçe yönetiminin toplantı kararı aldığı ve kötü gidişat ile ilgili Phillip Cocu'nun toplantıya detaylı bir rapor sunması istendi. Ardından gerçekleşecek olan toplantıda Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Cocu ile kesin olarak yollarını ayıracağı ancak Hollandalı hocanın milli araya kadar takımın başında kalacağı öğrenildi. Cocu’nun, perşembe günkü Spartak Trnava ile pazar günkü Başakşehir maçına çıkacağı belirtilirken, daha sonra Comolli’nin milli arada yurt dışına çıkıp yeni hoca arayışlarına başlayacağı bildirildi.