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Korona Virüs Pfizer’in CEO’su aşı olmamıştı... Sebebini açıkladı!
Korona Virüs

Pfizer’in CEO’su aşı olmamıştı... Sebebini açıkladı!

Dünyaya koronavirüs aşısı satan Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, aşı olmama sebebini açıkladı. Bourla, kendisine sıra gelmediğini, ilerde aşı olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:15:00 -
Pfizer’in CEO’su aşı olmamıştı... Sebebini açıkladı!

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla'dan aşıya ilişkin bir açıklama geldi. Neden henüz aşı olmadığını açıklayan Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirtti.

Bourla, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

CEO, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD'de ilk kez New York'un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay'a uygulandı.

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