Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
PFDK'dan Süper Lig'e ceza yağmuru! 9 dev kulübe milyonluk fatura kesilirken federasyon hiç acımadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig takımlarının dosyalarını karara bağlayarak kuralları çiğneyen kulüp ve yöneticilere adeta ceza yağdırdı. Çeşitli saha olayları, sportmenliğe aykırı hareketler ve usulsüzlükler sebebiyle PFDK, aralarında şampiyonluk mücadelesi veren devlerin de bulunduğu tam 9 Süper Lig kulübüne ağır para cezaları kesti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Gaziantep FK'ye 700 bin lira, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin lira, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin lira, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası verildi.

+90 (553) 313 94 23