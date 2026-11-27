Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, farklı sebeplerden Kocaelispor'u 1 milyon 200 bin, Fenerbahçe'yi 1 milyon 150 bin, Beşiktaş'ı 1 milyon 80 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i ise 280 bin lira para cezasına çarptırdı.