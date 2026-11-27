PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza kesti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, farklı sebeplerden Kocaelispor'u 1 milyon 200 bin, Fenerbahçe'yi 1 milyon 150 bin, Beşiktaş'ı 1 milyon 80 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i ise 280 bin lira para cezasına çarptırdı.
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