PFDK, Giresunspor'a ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun almış olduğu kararlar; 'Giresunspor Kulübünün, 24.01.2021 tarihinde oynanan Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL, para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL Para cezasına ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübünün, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL Para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü sporcusu Michal Jan Nalepa'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü sporcusu Mamadou Diarra'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir' denildi.