PFDK cezaları açıkladı!

PFDK’nın verdiği tüm cezalar şu şekilde;

1- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, tribünlerin renk kodlarının, stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.08.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C7,C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu ISAAC SACKEY'in, 19.08.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- AKHİSARSPOR Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanan AKHİSARSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YEVGEN SELEZNOV'un, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 18.08.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ALİ KARADENİZ'in, 18.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi METİN ÇİÇEK'in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 132,133 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ALTAY SPOR Kulübü sporcusu YAKUP YAŞAR'ın, 19.08.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-ALTAY U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü sporcusu OĞUZHAN AYDOĞAN'ın, 19.08.2018 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu MUHAMMET YEŞİLYURT'un, 19.08.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübü sporcusu TEMEL TAŞKIN'ın, 13.08.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR-AYDINSPOR 1923 özel müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübü sporcusu BURAK EVREN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.