CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’

Genel Başkan Özel’in mitinglerde kitlelere sık sık söylettiği bu sözler, seçim atmosferinde “birlik”, “dayanışma” ve “mücadele” mesajı olarak servis edildi.

Ancak sandıkların kapanmasının ardından tablo değişti. CHP’li belediyelerden gelen ‘rüşvet’, ‘yolsuzluk’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmaları, seçim meydanlarında atılan sloganları yeniden tartışmaya açtı.

DHKP-C ile iltisaklı Grup Yorum’un eski solisti İlkay Akkaya'nın söylediği şarkıyı bazı CHP’li belediye başkanlarının “ya hep beraber yiyelim ya hiçbirimiz” şeklinde anladığı ortaya çıktı.

CHP’li belediyelerde peş peşe patlayan yolsuzluk operasyonlarıyla, vatandaşlar ‘slogan meydanda kaldı dosyalar adliyeye taşındı’ yorumlarını yaptı.

BELEDİYELER BİR BİR PATLADI

Son yapılan yerel seçimlerinin ardından CHP’li belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan operasyonlarda her geçen gün yeni bir yolsuzluk ve rüşvet haberi kamuoyuna yansıyor. Son operasyonların ardından 6’sı büyükşehir olmak üzere 26 CHP’li belediye başkanı hakkında soruşturma, gözaltı, tutuklama veya görevden uzaklaştırma süreci işletildi. Bu süreçte toplam 24 belediye başkanı tutuklandı, bunlardan 3’ü tahliye edildi, 21 başkanın ise tutukluluğu sürüyor. Ayrıca görevden uzaklaştırılan bazı belediye başkanlarının uygunsuz görüntüleri de basına yansıdı.

RÜŞVET YETMEDİ, DOSYADAN FUHUŞ DA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek’in tutuklandığı, oğlunun da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve dosyada 195 milyon liralık rüşvet iddiasının yer aldığı kamuoyuna yansımıştı. Ancak yolsuzluk soruşturmasının altından daha kirli ilişkiler açığa çıktı. Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu öne sürülen "Zuhal" isimli kadının, daha sonra Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile evlendirildiği ortaya çıktı.

BELEDİYE’DE RÜŞVET OTEL ODASINDA FUHUŞ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından operasyon yapılmış Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte birçok kişi gözaltına alınmıştı. 27 Mart’ta gözaltına alınan Yalım, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Ancak eski Başkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından daha çok Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki genç sevgilisi ile basılması gündem olmuştu. Yalım’ın otel odasının kapısında verdiği yarı çıplak görüntüye bazı vatandaşlar, “Bu mu seçtiğimiz başkan?” sözleriyle tepki gösterdi.

İSTANBUL ‘SENİN’, ‘VERİLER’ ONLARIN

Yolsuzluk soruşturmaları süreci ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başladı. İBB’deki gelişmelerin ardından benzer iddialar ve soruşturmalar diğer belediyelerde görüldü; ancak Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu suç örgütünün faaliyetleri dudak uçuklattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık iddianamesinde “çıkar amaçlı suç örgütü" kurmak ve yönetmek suçlamasından 142 eylemden 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Dosyada en dikkat çeken başlıklardan biri de “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde satıldığı iddiası oldu. Ayrıca, para kuleleri skandalı da gündem olmuştu. Avukatlık ofisinde para kulelerinin oluşturulduğu gün 3 CHP'li belediyeden kayıt dışı para çıkışı yapıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun süreci bizzat yürüttüğü ileri sürülmüştü.

BAKLAVA KUTUSUNDAN 110 BİN AVRO ÇIKTI

CHP’li belediyelerdeki en dikkat çekici dosyalardan biri ise Manavgat Belediyesi oldu. Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in makam odasında, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalanıp daha sonra tutuklanmıştı. Kamuoyuna yansıyan bu görüntüler, CHP’nin seçim meydanlarında verdiği “temiz belediyecilik” mesajının çöp olduğunu ortaya koydu.

KURBAN VURGUNUNU SEVGİLİSİ İLE Mİ YEDİ?

CHP’li Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında Tanju Özcan gözaltına alınmıştı. Her seferinde mülteciler üzerinden siyaset yapan CHP’li Özcan “kurban bağışı” dosyası ile de gündeme gelmişti. Soruşturma dosyasına göre, BolSev üzerinden kurban bağışı adı altında para toplandığı, ancak bağışçıların kurbanlarının kesilmediği görülmüştü. Özcan ve beraberindeki isimlerin “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti. Ayrıca Özcan’ın belediye çalışanı Öznur Ç. İle yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

BURSA’DA 16 MİLYAR TL’LİK VURGUN

Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer’de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘usulsüzlük’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. MASAK raporların suç konusu işlem hacminin yaklaşık 16 Milyar TL’yi bulduğunu ortaya koymuştu.

“YEDİRMEYİZ DEDİKLERİ, MİLLETİ Mİ YEDİ?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise soruşturmalara rağmen belediye başkanlarını savunmayı sürdürdü. Özel’in “Sütte leke var, bizim başkanlarımızda yok” sözleri hafızalardaki yerini korurken, peş peşe gelen operasyonlar bu sözleri yeniden tartışmaya açtı. Özel’in “arkadaşlarımızı yedirmeyiz” çıkışı sonrası, kamuoyunda “Yedirmeyiz dedikleri, milleti mi yedi?” yorumlarına neden oldu.