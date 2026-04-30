Çarpıcı anketin sonuçları ortaya çıktı: Gençler bir yanda yaşlılar bir yanda

ABD’de yapılan araştırma, haber tüketiminde kuşaklar arası farkı ortaya koydu. Gençlerin büyük bölümü haberlere sosyal medya üzerinden ulaşırken, 65 yaş ve üzerindekiler ağırlıklı olarak televizyonu tercih ediyor.

Media Insight Project tarafından yapılan ankette, farklı yaş gruplarının haber tüketim alışkanlıkları incelenerek gençler ile yaşlılar arasında belirgin farklılıklar olduğu bulundu.

Ankete göre, 13-17 yaş grubundaki gençlerin yüzde 57'si haberlere her gün sosyal medya üzerinden ulaşırken, 65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 74'ü televizyonu tercih ediyor.

"Sıkı haber takipçisi" olarak tanımlananların oranı yaşla birlikte artıyor. Siyaset, ekonomi ve toplumsal konuları yakından izleyen gençlerin oranı yüzde 12'de kalırken, bu oran 65 yaş üstünde yüzde 35 olarak tespit edildi.

Buna karşılık gençlerin yüzde 48'i yaşam tarzı içeriklerini daha yakından takip ediyor.

 

TRUMP HABERLERİ SIKÇA KAÇINILAN BAŞLIKLAR ARASINDA

Ankette, en güvenilir kaynak olarak yerel medya öne çıkarken, onu ulusal medya, bağımsız içerik üreticileri ve yapay zeka tabanlı araçlar izledi.

Yanıltıcı bilginin yayılmasında sorumluluğun ise en çok siyasetçilere ve sosyal medya şirketlerine yüklendiği görüldü. Katılımcıların yüzde 66'sı siyasetçileri başlıca sorumlu olarak gösterirken, yerel medya en az sorumlu tutulan kaynak oldu.

Anket ayrıca, katılımcıların önemli bir bölümünün, bazı haber türlerinden kaçındığını ortaya koydu. En çok kaçınılan içerikler arasında magazin haberleri yüzde 71 ile ilk sırada yer alırken, ulusal siyaset ve ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili haberler de sıkça kaçınılan başlıklar arasında gösterildi.

