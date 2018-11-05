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Peynirli ve patatesli pişi tarifi

Pişi kahvaltılarda, beş çayında ya da yemeklerden önce ara sıcak olarak tüketilebilecek lezzetli bir yiyecek. İşte patatesli ve peynirli pişi tarifi…

05 Kasım 2018 Pazartesi 23:11
Peynirli ve patatesli pişi tarifi

MALZEMELER

2.5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya 
Tuz
1 çay bardağı zeytinyağı 
Su

İÇ HARCI İÇİN

2 haşlanmış patates
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri
Tuz 
Karabiber
Kırmızı pul biber 
Taze kekik

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

ÜZERİ İÇİN

Taze kekik

HAZIRLANIŞI

Hamuru için, unu geniş bir karıştırma kabına eleyin. Maya, bir tutam kadar tuz ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için haşladığınız patatesleri geniş bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla ezip rendelenmiş peynirleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Ortasına patatesli ve peynirli harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pişileri kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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