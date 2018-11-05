Peynirli ve patatesli pişi tarifi

MALZEMELER

2.5 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

Tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

Su

İÇ HARCI İÇİN

2 haşlanmış patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Taze kekik

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

ÜZERİ İÇİN

Taze kekik

HAZIRLANIŞI

Hamuru için, unu geniş bir karıştırma kabına eleyin. Maya, bir tutam kadar tuz ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için haşladığınız patatesleri geniş bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla ezip rendelenmiş peynirleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Ortasına patatesli ve peynirli harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pişileri kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.