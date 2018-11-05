Peynirli ve patatesli pişi tarifi
Pişi kahvaltılarda, beş çayında ya da yemeklerden önce ara sıcak olarak tüketilebilecek lezzetli bir yiyecek. İşte patatesli ve peynirli pişi tarifi…05 Kasım 2018 Pazartesi 23:11
MALZEMELER
2.5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya
Tuz
1 çay bardağı zeytinyağı
Su
İÇ HARCI İÇİN
2 haşlanmış patates
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Taze kekik
KIZARTMAK İÇİN
Ayçiçek yağı
ÜZERİ İÇİN
Taze kekik
HAZIRLANIŞI
Hamuru için, unu geniş bir karıştırma kabına eleyin. Maya, bir tutam kadar tuz ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için haşladığınız patatesleri geniş bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla ezip rendelenmiş peynirleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Ortasına patatesli ve peynirli harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pişileri kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.
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