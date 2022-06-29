  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Peynirli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Peynirli kurabiye tarifi

Nefis tuzlu kurabiye tarifi | Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Tuzlu kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tuzlu peynirli kurabiye tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:15:00 -
Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Peynirli kurabiye tarifi

Çayın yanına ağızda dağılan bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? İşte, nefis kurabiye tarifi:

Peynirli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 60 gram tereyağı (Margarin)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Peynir

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Çörek otu

Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı un, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyip yoğurun.

Malzemeler karışınca kalan unu da azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve içerisine peynir ekleyerek şekil verin.

Kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.

Ardından kurabiyeyi daha önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23