Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Peynirli kurabiye tarifi
Nefis tuzlu kurabiye tarifi | Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Tuzlu kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tuzlu peynirli kurabiye tarifi:
Çayın yanına ağızda dağılan bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? İşte, nefis kurabiye tarifi:
Peynirli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 2,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 60 gram tereyağı (Margarin)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Peynir
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Çörek otu
Peynirli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı un, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyip yoğurun.
Malzemeler karışınca kalan unu da azar azar ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve içerisine peynir ekleyerek şekil verin.
Kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
Ardından kurabiyeyi daha önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.