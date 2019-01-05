0553 313 94 23

Peynir almak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı!

Şanlıurfa Karaköprü'de bulunan bir marketteki alışveriş yapan bir vatandaş, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:04
Peynir almak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü.

Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi.

Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:04
  1. Şanlıurfa
  2. Karaköprü
  3. Peynirden fare çıktı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pepe yuvaya geri dönüyor!
    1. Pepe yuvaya geri dönüyor!
    2. GÜNCELLEME - Babasının şiddet..
    3. İstanbul'da PKK'nın gençlik..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti
    6. Peynir almak isteyen vatandaş..
    7. Bahçe hortumuyla kaçak doğal gaz..
    8. Eczanelerde poşet kullanımı
    9. Kayaklı Koşu FIS Kupası başladı
    10. Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine..
    11. Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    12. FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı
    13. Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4..
    14. Suriyelilerin yılbaşı eğlencesine..
    15. Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar..
    16. İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası..
    17. Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu..
    18. Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu..
    19. Şizofreni kendini nasıl gösterir?
    20. Fener Rum Patriği Bartholomeos,..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!