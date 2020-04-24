  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

2020-04-24 15:34:31 -
Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.


Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazanın ilk gününü evlerinde geçirdi. Her Ramazan ayında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı