Peygamberler şehri Şanlıurfa sapkınların savunucusu Mahmut Tanal'a geçit verecek mi?

FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin yanı sıra LGBT'li eşcinsel sapkınların yanında boy gösteren CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı oldu.

TBMM kayıtlarına göre; sapkınlara destek için verilen en kapsamlı yasa teklifinin sahibi Tanal'ın Şanlıurfa gibi geleneklerine bağlı bir şehirden aday gösterilmesi tepkileri beraberinde getirdi.

LGBT'liler için en kapsamlı teklifi sundu

CHP'li Tanal, yüce Kur'an'da lanetlenen eşcinsel sapkınları meşrulaştırarak, LGBT'lilerin yasal güvenceye alınması için tam 22 madden oluşan bir teklif hazırlamıştı.

Tanal bu teklifine ilişkin yaptığı açıklamada sapkınlardan, "Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) yurttaşlarımız." şeklinde bahsederek sapkınlığı normalleştirip, "LGBT'li bireylerin, devletin yasal korumasından da diğer yurttaşlarımız gibi eşit olarak yararlanması gerekmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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Şeyhlerle dalga geçmişti

İslami değerlerden uzak olan Tanal, daha önce de şeyhlerle dalga geçip, başörtüsünün hacca giderken takıldığını, dini nikahın olmadığını savunmuştu.