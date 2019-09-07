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Peygamberimizin dilinden eğitim

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor, "Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse, Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar."

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:44
Peygamberimizin dilinden eğitim

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

Benimle ümmetimin durumu, ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz.” Başka bir hadiste Rasûlullah şöyle buyurdular:

Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim, yeryüzünde yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sâyesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.” (Buhârî, Müslim, Müsned)

Peygamber Efendimiz ümmetine karşı ne kadar şefkatli olduğunu ve onları ateşten korumak için nasıl uğraştığı haber veriliyor. Bunda hiç şüphe yoktur. Çünkü, Peygamberlerin kucağında ümmetler, babalarının himâyesinde olan akılsız çocuklara benzer.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:44
  1. Rasûlullah aleyhisselam
  2. Buhârî
  3. Müslim
  4. Müsned
  5. Peygamber Efendimiz
  6. ilim
  7. hidayet

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