Peygamberimize hakareti bile göze aldı... İşte Akşener'in, CHP'nin altını oyma planı!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, nasıl adım adım CHP'nin altını oyduğunu anlattı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Demirel, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir” demişti. Hele Başkanlık Sistemi’nde cumhurbaşkanlığı her liderin dört elde sarılacağı bir makam haline geldi. Çünkü hem cumhurbaşkanısınız hem başbakan.

2023 seçimlerine 11 ay kaldı. Cumhurbaşkanı adayının ise en geç 6 ay içinde belirlenmesi gerekiyor. 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer ama kolay olmayacağı belli.

Muhalefet seçimi kazanacağı inancını da taşıdığı için bu kez cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Yani öyle Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çatı adayı yapma, Muharrem İnce için, “Gel bakalım Muharrem” dönemi bitti. Meral Akşener yeni dönemin kriterlerini ortaya koydu. “Seçilecek aday” dedi. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacak isimle ilgili sadece bir ölçü ortaya koymadı. Bir yürüyüş başlattı.

AKŞENER’İN STRATEJİSİ

CHP’nin reklamcısı olarak bilinen Ateş İlyas Başsoy’un analizlerine değer veririm. Ancak Akşener, partisinin rotasını CHP’ye doğru çevirince, bunun yanlış bir taktik olduğunu, CHP’nin aslı varken kimsenin İYİ Parti’ye yönelmeyeceğini savunmuştu. Ama Akşener stratejisinde haklı çıktı, Ateş İlyas Başsoy yanıldı.

ADIM ADIM CHP’YE

Bu süreçte Akşener ne yaptı?

1- Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi ülkücü kökenden gelen ve CHP’nin rahatsız olduğu iki güçlü ismi geriye çekti.

2- İYİ Parti’ye birinci parti olma hedefi koydu. Her lider partisinin birinci parti olmasını ister. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi düşünüldüğünde Akşener, muhalefette birinci partinin lideri olarak masaya oturmak istedi. Son dönemlerde İYİ Parti oylarındaki yükseliş de Akşener’in tercihinin doğru olduğunu gösteriyor.

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

3- İYİ Parti tarafından “Az kaldı” temasıyla bir tanıtım filmi hazırlandı. Başarılı bir çalışmaydı. Oradaki tema aynı zamanda İYİ Parti’nin yeni rotasını gösteriyordu. Ne vardı? Tamamen Atatürk milliyetçiliği işleniyordu.

4- CHP ile HDP arasındaki yakınlaşma, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresi ile Libya tezkeresinde HDP ile birlikte hareket etmesi CHP’nin ulusalcı tabanında rahatsızlık meydana getirdi. Ayrıca merkez sağ partilerden CHP’ye kayan seçmeni tedirgin etti. Akşener, HDP’ye karşı tutumu ve milliyetçi çizgisi ile bu kitleleri kendine çekmeye başladı. CHP’nin altını oymaya başladı.

PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDEN KİTAP

5- Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın, “Medeni Bilgiler” kitabını iktidara geldiklerinde ders kitabı olarak okutacaklarını açıkladı. İslamiyete ve Peygamberimize hakaretler içeren kitap, muhafazakâr çevrelerden tepki görmesine ve İYİ Parti’nin ağır topları İsmail Tatlıoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu’nun karşı çıkmasına rağmen Akşener geri adım atmadı.

KILIÇDAROĞLU İLE OLMUYOR

6- Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar etmesine rağmen Kılıçdaroğlu bir türlü beklenen patlamayı yapamayınca cumhurbaşkanı adaylığında ibre Meral Akşener’e döndü.

7- “Başbakanlığa talibim” diyerek cumhurbaşkanlığı yarışında yıpranmaktan kurtulan Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun adaylık şansının zayıflaması üzerine yeniden alternatif oldu.

8- AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, ‘Kılıçdaroğlu kazanamıyor, cumhurbaşkanı adayı Akşener’ mesajını vermeye başladılar.

Şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı yarışı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaydı. Ancak bundan sonra yarış Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak.