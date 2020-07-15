İstanbul Sözleşmesi’nden aldıkları güçle her fırsatta İslam’a ve Peygambere hakaret eden cinsel sapkınlıklar, Twitter hesaplarında paylaştıkları karikatürle yine Peygamber Efendimize Hazreti Muhammed Mustafa’ya (Sallahu Aleyhi ve Sellem) dil uzattı.

Peygambere Efendimize hakaret eden LGBT’li kim?

Dinimize ve sevgili Peygamberimize karşı hakaret içerikli karikatürü paylaşan ve büyük tepki çeken M.C.Söğüt isimli şüpheli İstanbul Fatih'deki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur.

Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir.

LGBT’li sapkınlar hakkında suç duyurusu

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aralarında avukat Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 9 kişinin; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda şöyle denildi:

"Türkiye LGBTİ Birliği (@lgbtiorg) adlı twitter kullanıcısı, twitter adlı internet sitesinden yaptığı 13 Temmuz 2020 tarihli "İslam = #Pedofili" mesajı ve bu mesajın altında paylaştığı İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'e ilişkin çok çirkin bir karikatür ile tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.."

"Şüpheli twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanlığın en kutsal değeri olan Hz. Muhammed'in varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır."