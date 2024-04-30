Peygamber Sevdalıları Vakfı Yenikapı'da Efendimiz'i (sav) anacak!
İstanbul Yenikapı miting alanı 5 Mayıs Pazar günü Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) anılacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Yenikapı miting alanında önemli bir buluşma gerçekleştirecek.
5 Mayıs pazar günü saat 14:00'te başlayacak Mevlid-i Nebi etkinliğine Peygamber Sevdalıları Vakfı tüm İstanbulluları davet etti.
Duyuru şu ifadelerle yapıldı: Tüm Peygamber sevdalısı halkımız davetlidir.
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