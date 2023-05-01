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Gündem Peygamber Sevdalıları tek yürek oldu
Gündem

Peygamber Sevdalıları tek yürek oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:28:00 -
Peygamber Sevdalıları tek yürek oldu

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfınca "En Güzel Örnek Hz. Muhammed" etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Mevlid-i Şerif okundu. Alanda, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının da bulunduğu pankart asıldı.

Vakıf sözcüsü Yahya Oğraş, Hazreti Muhammed'in Allah tarafından insanlara rehber olarak gönderildiğini aktararak, "O gönderilmeden önce insanlık zillet içindeydi. Tüm hastalıklar insanlar arasındaydı. Dünyaları zindan olmuştu. Tüm kötülükler giderek artıyordu. Ama onun gelişiyle Allah-u Teala cehalet asrını kaldırdı ve saadet asrını getirdi" dedi. Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş da Diyarbakır'ın 1400 yıldan beridir imanından ve ümmet oluşundan zerre kadar taviz vermediğini vurguladı. Etkinlik, ilahi ve duaların okunmasıyla sona erdi. Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yurt dışından davetliler de katıldı.

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