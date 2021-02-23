Peygamber S.A.V’e hakaret eden bu kitap hâlâ nasıl satılıyor! Derhal toplatılsın

Hasan Eğrigöz Ankara

Peygamberimiz Hz. Muhammad (S.A.V) hakkında uydurma hikayelerin anlatıldığı kitabın savcılıklarca incelenmesi isteniyor.

Peygamberimize saygısızlık!

Sözde yazar Sakarya’nın açıkça Peygamberimiz Hz. Muhammad (S.A.V) hakkında hadsiz yazılara x ve özellikle, “Hz. Muhammed Beni Kureyza Yahudilerini 15 günlük bir kuşatmadan sonra yenilgiye uğratır. Savaşan erkekleri kılıçtan geçirir, kadınlar ve çocuklar köle olarak satılır” gibi aşağılık, yalan, yanlış bilgilere yer verdiği kitabı, üniversite hazırlığındaki genç dimağların zihnini zehirliyor. Zehir saçan kitabın yazarı Zarife Sakarya’nın sosyal medya hesabından takip listesinde ağırlıklı olarak CHP’li isimlerin yer aldığı görülürken, sözde yazar Sakarya’nın CHP sempatizanı olduğu da açıkça anlaşılıyor.

Söz konusu kitapta saptırma gerçek dışı bilgilerin olduğunu ifade eden Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, savcıların bu kitapla ilgili inceleme başlatması gerektiğini ifade ederek, “Bu tür kitaplardaki, bu tür anlatımlar ders müfretadına ve ders kitaplarına aykırı kitaplardır. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu kadın hem konuları çarpıtıyor, hem de ders kitapları ve Milli Eğitimin temel amaçlarına aykırı bir şekilde yorumlar yapıyor. Gerçekleri çarpıtarak, yalan yazıyor. Bu kitabın yayından kaldırılması için Cumhuriyet Savcılarının konuyu incelemesi lazım. Tamamen saptırma amaçlı yazılmış bir kitaptır. Biz buradan savcılarımızın konuyla ilgili bir inceleme başlatması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü savcı her kitabı inceleyemez. Binlerce, milyonlarca kitap var. Biz buradan bu kitabın incelenmesi çağrısı yapıyoruz”dedi.